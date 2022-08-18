Meral Akşener meydan okudu: Korkaklar ben buradayım!

Yazan:
Alaturka Online
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Esenyurt’ta İYİ Parti karavanına saldırının düzenlendiği noktaya giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, sert konuştu: “Arkadaşlarıma saldıran namertlere sesleniyorum. Ben buradayım. Buyurun! İki kişiye 25 kişi saldıran korkaklar buyurun! Bu ülkeyi uçurumun kenarından dibine sürüklediniz. Bu bir harami düzendir”

Fatma VURGUN

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Meral Akşener meydan okudu: Korkaklar ben buradayım!

Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt’ta İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda İYİ Partili 2 kişi yaralanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saldırının gerçekleştiği yerde sert açıklamalarda bulundu.

“NAMERTLERE SESLENİYORUM: BUYURUN, BURADAYIM”

Saldırıyı lanetlemek üzere geldiklerini kaydeden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*İYİ Parti’nin Genel Başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli.

*Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiye’sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır.

*Herhangi bir ceza almayacaktır. Şimdi arkadaşlarıma saldıran namertlere sesleniyorum. Ben buradayım. Buyurun! İki kişiye 25 kişi saldıran korkaklar buyurun!

*Bu ülkeyi uçurumun kenarından dibine sürüklediniz. Bu bir harami düzendir. And olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla sandıkta emekli edeceğiz. Halep oradaysa  arşın burada! Buradayım burada!

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