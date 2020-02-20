Meral Akşener: Öncelikle bu ucube sistemi değiştireceğiz!

Gezdiği illerde herkesin sorununun aynı olduğunu, ekonomik sıkıntıların arttığını belirten Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

* 1600 liralık emekli maaşı var, 1300 liralık emekli maaşı var, 960 liralık emekli maaşı var, 2100 liralık emekli maaşı var böyle bir ülke olabilir mi?

* Ama saraydaki harcamaya baktığınız zaman, 217 bin asgari ücrete denk. 28 bin ailenin, 100 bin liradan ufak tefek ev sahibi olmasına denk.

* Uçakların fiyatını takip edemiyorum ve Türkiye’den kopmuş, milletten kopmuş tek insanın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir hükümet sistemiyle de yönetiliyoruz.

* Öncelikle bu ucube sistemi değiştireceğiz.

* İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz.

* Görüyorum ki, milletten kopan iktidarlar yavaş yavaş adda ya gidiyorlar.

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı’nı kastederek şu ifadeleri kullandı:

* Grup konuşmalarına bakın, esnafın derdine yönelik, işsiz gence yönelik, üniversitede okuyan gencin durumuna yönelik, tencere kaynatamayan annelerin durumuna yönelik, işsiz kalıp babasından harçlık istemek zorunda kalan gençlere yönelik bir kelime duydunuz mu ağanın ağzından?

* Kimin ayağı kokuyor kimin ayağı kokmuyor; önce kendi ayağını kokla.

* İYİ Parti olarak, ben de İYİ Parti Genel Başkanı olarak bu lüzumsuz gündemi reddediyoruz.

* Gezmelerimi devam ettireceğim.

* Bu Salı konuşmamın tamamı Edirne ve Kırklareli’nin derdinin, probleminin üzerine olacak.

“ONLARIN DA DİNLEMESİNİ SAĞLAYACAĞIM”

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

* Gelmiyorlar, konuşmuyorlar, anlamıyorlar ama vergi bindiriyorlar, maliyet bindiriyorlar, Türkiye yanıyor.

* Çocukluğum köyde geçti böyle bir fakirliğe hiç rastlamadım.

* Onlar dinlemiyorsa ben dinleyeceğim, onların da dinlemesini sağlayacağım.

* Onlar görmüyorsa, onlar dinlemiyorsa siz de zamanı geldiği zaman gereğini yapacaksınız.

“SEÇMEN SANDIKTA KONUŞUR”

Babaeski’den Lüleburgaz’a geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada ise, “İzmir, Bursa, Edirne, Kırklareli kan ağlıyorsa Anadolu nasıldır kim bilir?” yorumunu yaptı ve Atatürk üzerinden, cumhuriyet üzerinden ve dini değerler üzerinden politika yapıldığını, bu kutuplaştırmaları reddettiklerini söyledi.

“Ekonominin konuşulacağı bir Türkiye’nin seçime kadar oluşması için ne gerekiyorsa yapacağım? Görürsünüz bunu ağalar da kamuoyu da fark edecek. Seçmen konuşmaz seçmenin konuşması sandıktaki oyudur. Siyasetçi konuşur seçmen için. Sizin için konuşmaya geldim, burada öğreniyorum Ankara’ya gidip sinirlerini bozuyorum” sözleriyle Akşener, hem seçmene söz verdi hem de iktidarı uyardı.