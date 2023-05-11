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11 Mayıs 2023
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Meral Akşener: Oy vermek ne zaman darbe olmuş

Alaturka Online
Alaturka Online
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14 Mayıs seçimlerine 72 saatten az bir süre kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’de halka sesleniyor. Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

– 14 Mayıs aynı zamanda Anneler Günü. Annelere, kızlarımıza hakaret edenleri, bize sürtük diyenleri, bize çürük diyenleri emekli edecek miyiz?

– Gençlerimizin umudunu çalanları, 82 puan aldığı halde mülakattan elenip tayin edilmeyenlerin ve aynı zamanda AKP bünyesinde dayısı olanların 52 puanla tayin edildiği bu harami düzene son verecek miyiz?

– 50 yıllık bir hafızaya sahibim. Böylesine küfür ederek, milletimizi aşağılayarak bir seçime gitmedik.

– Kendisini İstiklal Mücadelesi veren bir şahıs olarak tarif ediyor ve bizleri darbecilikle suçluyor.  Oy vermek ne zaman darbe olmuş? Bunlar kafayı kırmış. Darbeyi beli silahlı olan insanlar yapar. Ne zaman seçmen darbe yapmış kardeşim?

– Senin sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK var.

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