İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit DİKBAYIR’ın, “Milletin Enflasyonu” başlığıyla, her ayın sonunda yaptığı pazar ve market alışverişine, yıl sonu olması nedeniyle, bu ay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER de katıldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #pazar #ümitdikbayır #haber #haberler #haberizle #anahaber #sondakika
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener pazar alışverişi yaptı! Halk alkışlar ve gözyaşları ile karşıladı!