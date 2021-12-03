Meral Akşener pazar alışverişi yaptı! Halk alkışlar ve gözyaşları ile karşıladı!

Yazan:
Alaturka Online
-



İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit DİKBAYIR’ın, “Milletin Enflasyonu” başlığıyla, her ayın sonunda yaptığı pazar ve market alışverişine, yıl sonu olması nedeniyle, bu ay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER de katıldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #pazar #ümitdikbayır #haber #haberler #haberizle #anahaber #sondakika

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?