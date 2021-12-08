Meral Akşener resmen miting yaptı! İktidara çok sert ‘ASELSAN’ uyarısı!





Manisa’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisini takip eden vatandaşlara seslendi. İktidara uyarıda bulunan Akşener, “ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez.” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #manisa #erdoğan #akp #aselsan #yurttaştv #gündem