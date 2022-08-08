Meral Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı. İftar sonrası Akşener, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti.

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Meral Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

Akşener, ziyaretlerinin ardından sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Muharrem ayının 10. gecesinde iftarımızı açtık, Şah-ı Merdan Ali Cemevi’nde memleketimiz için dualarımızı ettik. Aşure Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. “Güneşin şavkı aya, ayın şavkı dünyaya…”

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