Meral Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı. İftar sonrası Akşener, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti.
Akşener, ziyaretlerinin ardından sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:
“Muharrem ayının 10. gecesinde iftarımızı açtık, Şah-ı Merdan Ali Cemevi’nde memleketimiz için dualarımızı ettik. Aşure Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. “Güneşin şavkı aya, ayın şavkı dünyaya…”