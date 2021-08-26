Meral Akşener, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Sinop’ta temaslarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1. ve 2. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığını ziyaret ederek sanayicilerin sorunlarını dinledi.

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Pandemi döneminde sıkıntılar yaşadığını söyleyen bir sanayici peşin vergi sistemini eleştirerek, “Ben gelecek sene daha ne yapacağımı bilmeden, belki hiç iş yapmayacağım, belki kapatacağım, vergimi peşin veriyorum. Bilmiyorum bu başka tarafta, başka ülkede var mı?” diye sordu.

“ALDIĞIMIZ EN FAZLA MAAŞ 2 BİN LİRA”

Ağır işlerde çalışanların erken emekli olması talebinde bulunan başka bir sanayici ise, “Bizim küçük sanayilerde işlerimiz ağır. Arkadaşlarımızın 65 yaşına kadar emekli olma ihtimalleri yok. Şimdi 60 yaşına gelmiş bir vatandaşımızın aracın altına girip de çalışması mümkün değil. Ağır işte çalışanların emeklilik süresinin biraz daha öne çıkarılabilir. Hepimiz BAĞKUR’luyuz aldığımız en fazla maaş 2 bin lira. Bu konuyu Meclis’te gündeme getirebilirsiniz” dedi.

Başka bir sanayici de nitelikli elaman bulamamaktan yakındı.

“EKONOMİYİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ”

Sanayicilerin sorunlarını dinleyen Akşener de şu ifadeleri kullandı:

* Biz ekonomiyi bir bütün olarak görüyoruz. Üretim yapmak yani sanayi, küçüğü, büyüğü, teknolojisi, bunun yanına tarımı, hayvancılığı ve inşaatı da içine koyarak ekonomiyi bu perspektiften görüyoruz.

* Üreten her bir kişinin ya da kurumun şartsız yanında olmak gibi bir kararımız var. Üniversite mezunu çocuk işsiz.

* Sizin istediğiniz eleman o değil, o mühendis ama mühendislik şartlarını da yerine getirebilecek bir eğitim sisteminin içinden gelmiyor.

İki çocuğunun olduğunu söyleyen başka bir sanayici ise çocuklarının hayalinin yurt dışında yaşamak olduğunu belirtti. Kooperatif ziyaretinin ardından Akşener, sanayici esnafını tek tek dolaştı.

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