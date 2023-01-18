Meral Akşener, Saray’da konuşulan senaryoyu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

“Şimdiden sağdan soldan duyuyorum. Saray’daki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor” diyen Akşener, “Vay efendim neymiş bu seçim diğerleri gibi değilmiş. Başörtü meselesinin tekrar gündeme gelmesi iyi olmuş bunun seçimde çok faydası olurmuş. Yok eğer seçimi kaybederlerse Anayasa Mahkemesi’nden bu metni iptal ettirirlermiş. Seçim sonrasında da bunun ekmeğini yemeye devam ederlermiş” ifadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

*Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır.

*İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de Anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur” dedi.

*O nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Biz elbette siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak gören bu arkadaşları, seçim kazanmak için her şeyi mubah bilen siyasi partinin giderayak bir kanun teklifinden Anayasa peyda etme gayretlerine şaşırmadık.

“20 YILDIR NEREDEYDİNİZ”

*Doğal olarak bazı soruları da Madem Anayasa’da bir değişiklik olmalıydı son 20 yılda neredeydiniz? 2008’de bu konuda düzenleme yapıldı. O zaman Mecliste olan bizler de buna destek verdik.

*Mezardan ölüleri kaldırıp sandığa götürdüğünüz referandumda bu değişikliği neden yapmadınız? Aklınıza mı gelmedi yazmayı mı unuttunuz?

*Hep bir uçtan bir uca gitti bu ülke. Sağduyunun ortadan kalktığı kutuplaşma üzerinden her türlü rantın devşirildiği bir düzenek devam ediyor. Bugün başörtü mevzusu da benzer konu.

*Mesela 2017’de bir kez daha anayasa reformu yaptınız. 150 yıllık birikimi tek kalemde sildiniz rejimi değiştirdiniz. Peki o gün neredeydiniz?

*Memleketin bu kadar ağır sorunları varken esasında var olmayan bu mesele siyasetin gündemini kapladı. Elbette biz de bu duruma sırtımızı dönemeyiz. Bu arkadaşlar anayasa yapma konusunda olağanüstü yeteneğe sahip.

*Şimdiden sağdan soldan duyuyorum. Saray’daki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor. Vay efendim neymiş bu seçim diğerleri gibi değilmiş.

*Başörtü meselesinin tekrar gündeme gelmesi iyi olmuş bunun seçimde çok faydası olurmuş. Yok eğer seçimi kaybederlerse Anayasa Mahkemesi’nden bu metni iptal ettirirlermiş. Seçim sonrasında da bunun ekmeğini yemeye devam ederlermiş.

“ERDOĞAN SENİ UYARIYORUM”

*Daha ahlaksızca olanı da var teklif mecliste 400’ü bulsa da bazı milletvekillerine hayır oyu kullandırıp referandumuma götürürlermiş.

*Erdoğan seni uyarıyorum bu konu bir sınavdır. Kim hangi siyasi rantı kovalıyor beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim ant olsun yemin olsun başörtülü başörtüsüz tüm kadınların tüm insanlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem etmeyeceğim.

*Saray’da kumpasın dümenin her türlüsü var ahlaktan eser yok. Adeta entrikanın her çeşidi yaşanıyor. Erdoğan’ın Saray düzeni bu. Bizans Sarayı’nın bunlardan öğrenecekleri var.

*Sayın Erdoğan ben de sana bizzat seslenmek istiyorum. Gel bu konunun üzerindeki tüm tartışmaları kapatalım, gel bu meseleyi sonsuza dek ülke gündeminden çıkaralım.

Milletin tamamını kapsayacak düzenleme yapalım.

“HAYDİ BUYUR BEN VARIM”

*Eğer ajandam var bunu değiştiremem diyorsan eğer ben siyasi rant peşindeyim bu pastayı kimseye yedirmem diyorsan gerçekten ortak akıl arıyorsan haydi buyur ben varım biz varız İYİ Parti olarak varız. Özgürlük alanını genişleten teklifimiz var.

*Arkadaşlarımız çalıştı biz hazırız. Sahici mutabakata varıp esasında var olmayan bu tartışmayı tarihe gömmeye varız. Bu konuda kim samimi değil tüm Türkiye izlesin. Millet devlet bütünlüğüne daha fazla zarar vermeyelim.

*Milletimizin gerçek sorunlarına, kanayan yaralara, okula aç giden çocuklara dönelim. Milletimize dönelim. Başörtülü başörtüsüz tüm kadınların hayatını dar eden yakıcı meselelere dönelim.

*Yeni hikayeler yazmanın kavgasını verelim. Bu vesileyle tüm kadınlarımıza ve milletimize seslenmek istiyorum