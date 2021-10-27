İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Sıcak bakıyorum' demişti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş adaylık açıklaması geldi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #meralakşener #cumhurbaşkanlığıadaylığı #adaylık #imamoğlu #akşener #flaş #sondakika #gündem #yurttaştv #ibbtv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener “Sıcak bakıyorum” demişti! İmamoğlu’ndan flaş ‘adaylık’ açıklaması!