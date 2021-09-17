Meral Akşener: Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin iktidara geldiğinde çözmeyi vaat ettiği 3 sorunun devam ettiğine vurgu yaparak, “Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. Bizim vaadimiz, bizim anlayışımız, bizim sözümüz. Her daim adalet, bereket, çevre, huzur. Biz bu yola milletimiz için çıktık. Biz bu yola Türkiye için çıktık” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, “Günümüz Türkiye’sinde bitmeyip artan şeylerin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar” olduğuna vurgu yapıldı.

“HER DAİM ADALET, BEREKET, ÇEVRE, HUZUR”

Yayınlanan videoda Akşener’in, “Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. Bizim vaadimiz, bizim anlayışımız, bizim sözümüz. Her daim adalet, bereket, çevre, huzur. Biz bu yola milletimiz için çıktık. Biz bu yola Türkiye için çıktık” ifadeleri yer aldı.

Akşener, sosyal medya paylaşımında ise “Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklara karşı mücadele vadeden partinin, 19 yıllık iktidarında zamanla 3Y’yi vizyon haline getirdiğini gördük. Bu köhne zihniyete karşı Adalet, Bereket, Çevre, Huzur vadederek, daha aydınlık yarınlar görmek için, daha güçlü bir Türkiye için” ifadelerini kullandı.

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