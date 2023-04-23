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Meral Akşener, SÖZCÜ TV’de 

Yazan:
Alaturka Online
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14 Mayıs’ta sandıklara nasıl sahip çıkacaklar?

Milletvekili aday listeleri tartışmalarına ne diyor?

Birinci parti olma hedefini gerçekleştirebilecekler mi, anketler ne söylüyor?

Seçim sonrası ekonomide neler değişecek?

Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Sözcü Televizyonu Moderatörü Serap Belovacıklı soruyor, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Liderler Özel’de yanıtlıyor.

Liderler Özel 24 Nisan Pazartesi Saat 20.30’da Sözcü Televizyonu’nda…

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