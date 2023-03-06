Meral Akşener: Tarih yazacağız

2 Mart’ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

“TARİH YAZACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından Meral Akşener, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş ile görüşmesinden bir kare, Altılı Masa toplantısı sonrası çekilen liderler toplu fotoğrafı ile Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın CHP Genel Merkezi önünde çekilen bir fotoğrafına paylaşımında yer veren Akşener “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ KURMAYLARINDAN ‘TEŞEKKÜRLER AKŞENER’ MESAJLARI

Öte yandan, İYİ Parti kurmayları da #TeşekkürlerAkşener mesajıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Allah şahit, millet şahit, biz şahidiz verdiğin emeklere, mücadelene bu vatana olan sevdana #TeşekkürlerAkşener” derken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, “İYİ Parti, cesur ve kararlı lideri, zengin ve güçlü kadroları, teşkilatı, üyesi ve gönüllüsüyle, Türk milletiyle el ele, #Milletİttifakı ortağı olarak, emin adımlarla iktidara yürüyor. İYİ’ler ve Cesurlar Hareketi, sadece milletine hizmet eder. #TeşekkürlerAkşener” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, paylaşımında “Yarınların; daha özgür! Daha güçlü! Daha aydınlık Türkiye’si için… #TeşekkürlerAkşener” mesajına yer verirken, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale “Milletimizin sesi oldunuz. Verdiğiniz mücadele ve emekler için #TeşekkürlerAkşener Gelecek güzel günler bizimdir!” dedi.