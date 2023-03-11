Meral Akşener: Tedbir alınmazsa beka sorunu tavan yapar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay’da açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:

*En çok konuşulan konu ‘Aman başkanım İstanbul deprem meselesi milli egemenlik sorunumuz demiştiniz.

*Biz sağlıklı biçimde süreci hazırlamazsak depremin İstanbul’da afetin yaratacağı tahribat milletçe bize diz çöktürebilir.

*Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem konusunda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya devam ettik.

*Bu yaşadığımız depremlerin öncesinde aralık-ocak ayında dahi İBB’ye kentsel dönüşümü hızlandırmak adına önerilerimiz vardı.

*Bir tanesi de o zaman reddedildi. Bir kez daha görüşülmek üzere süreci takip ediyoruz.

SAVAŞ’TAN ‘SU’ AÇIKLAMASI

Lütfü Savaş şöyle konuştu:

*Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Konteyner ve çadır konusunda bütün desteklere teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten çadır, konteyner, tuvalet ve çamaşır makinesine ihtiyacımız var.”

*Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok yıkılmış ilçeler dışında şu an su sorunumuz yok. Çeşmeler yaparak sokaklara, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. 209 mahallemizin sadece 35’inde su veremiyoruz.

“TEDBİR ALINMAZSA BEKA SORUNU TAVAN YAPAR”

Meral Akşener şunları söyledi:

*Belediye başkanlarımızın söyledikleri epeyce bir mesafe alındığını gösteriyor. Bu içimize su serpti, bu işin iyi tarafı.

*Bu deprem bize gösterdi ki asıl Türkiye’nin bekasıyla ilgili sorunlarımız iş bilmemekte kaynaklanan hatalar sonucunda ortaya çıkan acılar.

*İktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği bir ucube sonuç olarak asrın felaketine dönüşmüştür.

*Afet Allah’tan gelmektedir, doğru ama tedbir almak iktidardadır. Bu tedbirlerin olmaması, beceriksizliğin tavan yapması, devletin bürokratı olması gerekenlerin iktidarın il başkanı gibi çalışmaya zorlanmalarıyla bu deprem sonrasında yaşananların tamamen bir beceriksizlik ürünü olarak ortaya çıktı.

*İstanbul depremini aynı beceriksizlikler karşılar ve yönetirsek Türkiye’nin beka sorunu tavan yapar. Tedbir alınması lazım.

*Sayın Erdoğan’ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç 8’de bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya’da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda desteğimizi alması gerekirdi.

*Bir araya gelseydik, bütün imkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi, Çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi?

*Deprem esnasında biz rakip değiliz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu millet bütün bu kutuplaştırma çabalarının hiç bir işe yaramadığını, darda kalındığı zaman gücünü, imkanını birleştirdiğini gösterdi. Bundan ders çıkardığımız takdirde bu ülke her türlü problemini çözer.

*AFAD önemli bir kurum ama ben İçişleri Bakanlığı görevinden geliyorum. Bir de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı, 2009’da değiştirildi.

*7 bin civarında devlet memuru vardı. Her birinin eğittiği sivillerden oluşan 35 bin kişi vardı. İster sel, ister deprem, ister yangın olsun, kimisi tornacı, kimisi doktor, kimisi pilot, kimisi bir başka meslekte çalışan eğitilmiş sivillerden oluşan, devletin maaş ödemediği hazır insanlar vardı. Onu geliştirip AFAD’ı kurabilirdiniz. Ama bambaşka bir sistem içerisinde kurdunuz, hayata geçiremediniz.

“TEK BAŞINIZA YAPAMAZSINIZ”

*Çocukların, kadınların talep ettiği bir şey var, Hatay’a geri dönmek istiyorlar. Onun için de bir barınma alanına ihtiyaçları var.

*Sabit evden bahsetmiyorum, hiç değilse prefabrik eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım.

*Bunu tek başına siz yapamazsınız, yetmez. 14’ünde seçim var, seçime yönelik yine aynı aymazlıklar, kurnazlıklar yapıldığı takdirde buralara yazık olur.

*İnşallah 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bize nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey yerine getirilecek.