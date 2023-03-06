Meral Akşener toplantıya katılacak mı? İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti’ye gitti

İYİ Parti’de başkanlık divanı toplantısı gerçekleşirken, buradan çıkacak görüşe Akşener’in Saadet Partisi Genel Merkezi’nden saat 14.00’te düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına gidip gitmeyeceği yönünde bir iddia ortaya atılmıştı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılmayacak” dedi.
SÜPRİZ ZİYARET
Millet İttifakı’nın toplantısına dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu anda İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret ediyor.
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