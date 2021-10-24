Meral Akşener torununu yanına aldı adeta isyan etti! “Bu çocuğa bile zulüm yapıldı!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 4. kuruluş yıldönümü konuştu. Yanında torunu Pars'ı getiren Akşener adeta isyan etti. Torununu göstererek 'Bu çocuğa bile zulüm yaptılar' dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #dördüncüyıl #iyipartidördüncüyıl #akşenertorun #meralakşenertorunu #gündem #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener torununu yanına aldı adeta isyan etti! “Bu çocuğa bile zulüm...