İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kastamonu ilçesindeki ziyaretlerine merkezden başladı. Akşener, ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, yerel basına teşekkür etti, ardından yaptığı ziyaretleri değerlendirdi. Akşener, ziyaretlerinin sebebinin esnafın derdini, sorunlarını gündemde tutmak ve dikkat çekmek olduğunun tekrar altını çizdi. Meral Akşener TRT muhabirinin Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine TRT muhabirini uyararak "Erdoğan'a yanlış bilgi vermişler. Bence yaymayın" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #trt #iyiparti #erdoğan #receptayyiperdpoğan #haber #gündem #akeşener #siyaset #politika #türkiyegündemi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener TRT muhabirini böyle uyardı! “Erdoğan’a yanlış bilgi vermişler, bence yaymayın!”