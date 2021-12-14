Meral Akşener “Türkiye’nin iflas etmesine sebep olabilir” dedi! İktidarı uyardı! “Sakın ha!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği yönündeki uyarısına ilişkin, "Sermaye kontrolünden başlayarak vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki bu, Türkiye’nin çok çok zor duruma düşmesine ve iflas etmesine sebep olabilir. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyipari #ekonomi #ohal #dolar #haber #siyaset #politika #yurttaştv