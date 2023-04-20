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20 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMeral Akşener ve Mansur Yavaş iftar programında konuşuyorlar!

Meral Akşener ve Mansur Yavaş iftar programında konuşuyorlar!

Alaturka Online
Alaturka Online

Meral Akşener ve Mansur Yavaş iftar programında konuşuyorlar!

Alaturka Online
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Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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