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19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMeral Akşener ve Mansur Yavaş'tan Antalya'da coşkulu miting!

Meral Akşener ve Mansur Yavaş’tan Antalya’da coşkulu miting!

Alaturka Online
Alaturka Online

Meral Akşener ve Mansur Yavaş’tan Antalya’da coşkulu miting!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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