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29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMeral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası sonrası ilk kez konuştu!

Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası sonrası ilk kez konuştu!

Alaturka Online
Alaturka Online

Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası sonrası ilk kez konuştu!

Alaturka Online
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Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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