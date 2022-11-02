Meral Akşener’den, 25 yıl sonra çıkan videosuyla ilgili sert açıklama

İYİ Parti lideri Akşener, 1997 yılında çekilen ve bugün sosyal medyada dolaşıma giren videoyla ilgili konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada dolaşıma giren, 25 yıl önce söylediği “Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım” sözlerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Grup toplantısı sonrası TBMM koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

BÖYLE BİR ZEKASIZLIĞIN…

– Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş… Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi… Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim.

GURUR DUYUYORUM

– Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar, Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum.

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