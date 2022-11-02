Meral Akşener’den, 25 yıl sonra çıkan videosuyla ilgili sert açıklama

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti lideri Akşener, 1997 yılında çekilen ve bugün sosyal medyada dolaşıma giren videoyla ilgili konuştu.

Yayınlanma: 11:37 – 02 Kasım 2022 Güncellenme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada dolaşıma giren, 25 yıl önce söylediği “Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım” sözlerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Grup toplantısı sonrası TBMM koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

BÖYLE BİR ZEKASIZLIĞIN…

– Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş… Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi… Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim.

GURUR DUYUYORUM

– Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar, Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum.

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