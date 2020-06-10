Meral Akşener’den Ayasofya çıkışı: Hayırdır Erdoğan?

İYİ Parti, Ayasofya’nın toplu ibadete açılması için TBMM’ye önerge verdi. Önergeye AKP ret, MHP ve HDP ise çekimser oy kullandı. Önerge reddedildi.

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a göndermede bulundu.

“HAYIRDIR SAYIN ERDOĞAN ?”

İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan, ”Siyasette #GeriVites’in ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü @Akparti’ye teşekkür ederiz” sözlerini alıntılayan Akşener, ”Hayırdır Sayın Erdoğan” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasının ardından Yunanistan’dan tepki gelmişti. Yunanistan’ın açıklamalarının ardından Erdoğan, ”Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir” ifadelerini kullanmıştı.

”TEMMUZDA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya’nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi. Mehmet Muş açıklamasında şunları söyledi:

“İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak.”

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