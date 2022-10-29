Meral Akşener’den cumhuriyet mesajı: Hepimiz Aynı Yaştayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Hepimiz Aynı Yaştayız” başlığıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu paylaşımda; Cumhuriyeti, milletin her bir ferdinin hayatına dokunan hikâyeler ve değerler üzerinden işleyerek, Cumhuriyet gibi hayatların doğum gününü kutladı.

Film, 1923’te kurulan Asırlık Pastane’de dedesinin doğum gününü kutlamak için hazırlanan Elif’in, doğum günü hediyesi olarak dedesinin anı duvarına asmak için aile albümünden getirdiği eski fotoğraflar odağında geçiyor. Mahallelilerin dedenin geçmişte kendileriyle çektirdiği fotoğrafları üzerinden Elif’e anlattıkları her bir hikâyede, Cumhuriyetin bir değeri işleniyor.

Videoda, “Asırlık Pastane” adlı iş yerinde Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, pastanede bulunanların Cumhuriyet sayesinde geldikleri yerlere vurgu yapılıyor.

Akşener, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

“Bugün Cumhuriyet gibi hayatların, doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu açan o büyük hikayemizi kutluyoruz. Biz bu asırlık hikayeyi hep birlikte yazdık. Millet olarak uyanıp, istikbalimize sahip çıktık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak.”

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