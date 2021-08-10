Meral Akşener’den Devlet Bahçeli’nin teklifine destek! “İktidara geldiğimizde…”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl İl – İlçe İlçe esnaf ziyaretlerine Sivas ilinde devam ediyor. Sivas merkez esnafının dertlerini dinleyen Akşener, yaptığı basın açıklamasında, bugün dertlerin konuşulduğu, dertlere dair çözümlerin ortaya konulduğu bir siyasi anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi. Yaptığı gezilerle iktidarın dikkatini esnafın üzerine çekmek için çalıştığını belirten Akşener, bunun sonucunda iktidar partisinin ilk defa bu sorunları duyduğunu, İYİ Parti olarak seçmenin sesini dile getirme görevini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. Meral Akşener Bahçeli’nin Üniversite sınavına giren öğrenciler için barajların düşürülmesi gerektiğini söylediği hatırlatılarak parti olarak görüşlerinin sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Ben millet lehine, genç lehine, kadın lehine, esnaf lehine atılan her adıma hem kişi olarak hem parti olarak biz yanında dururuz. Ama şöyle bir şey var, bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bu arkadaşlar kabul etmediler ama olsun. Gençlerimiz adına atılacak olan, katılıyorum Sayın Bahçeli’nin bu teklifine derhal Meclis’e getirsinler, eğer bir kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak arkasında durmaya evet oyu vermeye hazırız” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #devletbahçeli #iyiparti #haber #siyaset #sivas #politika #yurttaştv