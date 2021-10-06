Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Sayıştay Raporları üzerinden AKP'ye yüklendi. Akşener, "Yapılan tünellere, köprülere, yollara değil; plansızlığa, haksızlığa, beceriksizliğe, hırsızlığa karşıyız" dedi. Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün "Bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerine tepki gösterdi. Akşener’in kürsüye kebapçı bir yurttaşı çıkardı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #kebapçılar #devletbahçeli #iyiparti #haberler #haberizle #akşener #bahçeli
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’den Devlet Bahçeli’ye “Bölücü Kebapçılar” cevabı! Kürsüyü kebapçıya bıraktı!