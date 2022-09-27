Meral Akşener’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirten Akşener, ortak akıl vurgusunda bulunarak “Altılı Masa’nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP’li de olabilir. Kazanmak önemli” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te gündemdeki konuları değerlendirdi, soruları yanıtladı. “Seçimi zamanında bekliyorum” diyen Akşener, “Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim. Ama öngöremiyorum” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASA BU KONULARDA ÇOK BAŞARILI”

Altılı Masa hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

* “Şu ucube sistemin değişmesine dair vatandaşa çözüm önerileri sunan altı siyasi partinin bir araya geldiği bir masa. Birinci uzlaştığımız konu güçlendirilmiş parlamenter sistem.

*Devlet denilen kavramın ciddiyetinin kaybolduğunu görüyor vatandaş. O feraset devrede.

*Milletvekillerinin hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadığını görüyor. Milletvekili bakanına ulaşamıyor.

*Bütün bunların hayatlarına yansıdığı kötülüklerin müsebbibi olduğuna kanaat getirmiş seçmen.

*Vatandaş artık çözüm üretme üzerinden bir rekabet istiyor. Altılı Masa bu konuda başarılı.

*Seçim güvenliğiyle ilgili bir komisyon kurduk. O komisyon kendi içinde ve bütün siyasi partiler bir arada. Sandık güvenliğinde müthiş bir çalışmamız var.

*Genellikle bu sandık başında hileler olur. Yazılım üzerinden olmaz. Dolayısıyla insan hatalarını çok minimize edecek bir çalışma yapıyoruz. Seçmenin oyunun korunacağının bizim namusumuz olduğunu ortaya koyan bir çalışma.

“BU MASADAKİ ÇALIŞMA TÜRKİYE’NİN BUGÜNÜ VE YARINI İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

*Parlamenter sisteme geçişin yol haritası çalışılıyor.

*Benim açımdan en kıymetlisi pişpirik oynamak için aynı masada olamayacak farklı siyasi geleneklerdekilerin farklılıklarını muhafaza ederek müştereklerinin öne çıktığı saygı kavramının öne geçtiği bir çalışma biçimi.

*Ben bunun, Türkiye’nin bugünü ve yarını için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu masadaki çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu yarın görecek herkes.”

ADAYLIK AÇIKLAMASI: ÇÖZÜMLERİMİZİ ORTAKLAŞTIRACAĞIZ

Cumhur İttifakı’nı koalisyon olarak değerlendiren, ittifakın tek parti gibi hareket ettiğini belirten Akşener, “Seçmenin veli nimet olması halinde bizim oluşturduğumuz ortak akıl platformu, çözüm üreten yapının birbirine masanın altından tekme atmayan bir yapının çok daha kalıcı işler üreteceğine inanıyorum. Seçmen için daha cazip olduğuna inanıyorum. Bizim seçmen odaklı bir sistemimiz var” dedi.

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak Akşener, “Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız” dedi.

“O MASANIN BİR NOTER OLMA GÖREVİ YOK”

Fatih Altaylı’nın “Kemal bey partisinin adayı olduğunu deklare etti” sözlerini değerlendiren Akşener, şunları söyledi:

* “Kemal bey, Millet İttifakı’nın 2018’deki şartlarının oluşması başka bugün Altılı Masa şartlarının oluşması başka. Bu masanın oluşmasında teklif sahibi Kılıçdaroğlu. Masayı toplayan o. Deklarasyonu şu; diğer 5 kişinin ağzından böyle bir cümle çıkmadı o dedi ki bu 6’lı Masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Kılıçdaroğlu.

* O masanın bir noter olma görevi yok. O zaman notersek o masanın manası kalmaz. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı tarifine katıldığımı ifade ettim. Biz hem kazanacak bir aday, hem aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek biri (seçeceğiz). Orada bir dayatma söz konusu olamaz. Orada bir ortak akıl ortaya çıkacaktır.”

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY OLMA HAKKI MEVCUT

Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olma hakkı mevcut. Diğer genel başkanların da aday olma konusunda teklifleri ve hakları mevcut” ifadelerini kullandı.

“’CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM’ AÇIKLAMAMDA HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM”

“Cumhurbaşkanlığına aday değilim” açıklamasına değinen Akşener, “O masada ‘aday değilim’ dedim. Bir feragattır bu. Bunun anlamı, bunu yaparken, tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, ucube sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka cumhurbaşkanlığı kazanmak için tek adayla gitmenin doğru olduğunu söyleyebilmenin bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye söyledim. Hiç pişman değilim. Vatandaş o masadaki samimiyetimi anladı. Başbakan olacağım diyorum ama ne Kemal beyle ne başka arkadaşlarla pazarlık yapmadım. Partimiz birinci parti çıkarsa onu hak edeceğim, biz bir hedef koyduk. Birinci parti olacağız başbakan olacağım” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJI PARTİSİNİN İÇİNE”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Benimle misiniz?” çıkışını değerlendiren Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yaptığı konuşma çeşitli şekillerde yorumlandı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Çünkü Altılı Masa’ya böyle bir mesaj o masada verilir. O masa noter değil” şeklinde konuştu.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun henüz aday olarak belirlenmediği vurgusunda bulundu.

“CHP’NİN ‘MASADAN KALKIYORUM’ DEME HAKKI VARDIR AMA BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ”

Adaylık konusunda, “Başka isimler gelebilir oraya, tartışılır, bir karar verilir. Bu yöntemi öneren ve isteyen Sayın Kılıçdaroğlu’dur” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben kendi fikrim olarak hiçbir arkadaşıma aday değilim dedim. Birçok arkadaşım gönül koydu ama saygı duydular. O masadan CHP ‘ben kalkıyorum’ diyebilir. Ona da saygı duyulur. Ama ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum.

“MASAYA BİZ DE ADAY GETİREBİLİRİZ”

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık ihtimalini değerlendiren Akşener, “Sosyal belediyecilik konusunda her ikisi de iyi. Ben onları methediyorum. Aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok. CHP’ye dedim ki, ‘Bu iki arkadaşımızın isimleri önde gidiyor. Anketlerde çıkıyorlar. Bu iki arkadaşımızın seçmeninin taraftar hale dönmesi yarına yönelik problem yaratır. Bu arkadaşlarımızın içinden aday gösterilecekse biz varız’ dedik. Ama buradaki amaç kazanmak. Bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey bu insanların aday olmalarına yönelik tutum olması başka bir şey. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP’li de olabilir. Kazanmak önemli” dedi.

“BORCUMUZU 31 MART SEÇİMLERİNDE ÖDEDİK”

CHP’ye borçlu olmadıkları vurgusunda bulunan Akşener, “Borcumuz yok. Bir borç vardıysa 31 Mart seçimlerinde ödedik, hatta alacaklı hale geldik. İBB‘de 2 genel müdür yardımcısı dışında hiçbir şeyimiz yok. Ellerini ayaklarını serbest bırakalım dedik. Sayın Kılıçdaroğlu bunu en iyi bilir dedik tamamen Kılıçdaroğlu’nun atadıklarından oluşuyor” şeklinde konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NA ÖLÜNCEYE KADAR TEŞEKKÜR EDECEĞİM”

Altılı Masa açıklamalarına devam eden Akşener, “Saadet Partisi’nden Demokrat Parti’ye DEVA ve Gelecek Partisi’ne kadar tabanlarının da gayet gülümseyerek o masada olmasını sağlayan, benim bir gece gidip CHP’den 15 milletvekilini istememle oldu. Sayın Kılıçdaroğlu’na ben ölünceye kadar teşekkür edeceğim” ifadelerinde bulundu.

“ALTILI MASA’DAN HIR ÇIKMAZ”

Akşener, “Altılı Masa’dan hır çıkmaz” diyerek tartışmalara da son noktayı koydu.

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