Meral Akşener’den Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara’nın Altındağ Mahallesi’nde Suriyelilerin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 21:28 – 13 Ağustos 2021

Yalçın ailesi tarafından taziye çadırında karşılanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, acılı aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırında Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından dua edildi.

Akşener daha sonra Emirhan Yalçın’ın kardeşiyle ve babası Osman Yalçın’la sohbet etti.

Ziyaretin sonunda acılı baba Osman Yalçın, Akşener’e sarılarak ağladı.

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