Meral Akşener’den Erdoğan’a asgari ücret yanıtı!





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Asgari ücretle ilgili olarak 4 bin lira artı 550 lira da işverene kaynak desteği önermiştik. Demek ki, muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış” dedi. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de faiz indirme süreci ile ilgili, “Yeni Merkez Bankası Başkanı açıklamalarıyla beraber faiz indirimi sürecinde, Türk lirasının yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı var. Bu bir ekonomi modeli değil, beceriksizlerin yönetimde olduğu ve faturayı bizlere ödettiği hatalar zinciridir” değerlendirmesini yaptı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşner #asgariücret #erdoğan