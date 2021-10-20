İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in Erdoğan'a dolar tepkisi salonda kahkaha attırdı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #erdoğan #dolar #ekonomi #haber #gündem #merkezbankası #iyipartigruptoplantısı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’den Erdoğan’a çok konuşulacak dolar tepkisi! Kahkahalar koptu!