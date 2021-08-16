Meral Akşener’den Erdoğan’a çok sert Afgan göçmenler tepkisi! “SALAKÇA, APTALCA, AHMAKÇA…!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Gümüşhane ilinde bir basın açıklaması yaptı. Akşener, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi sonucunda Afgan göçü sorunun Türkiye için sonuçlarının ne olacağı ve Türkiye’nin göçmen politikası hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü iktidarının göçmen politikası diye bir politikası yok ve dünyadan haberleri yok. Ya da gariban insanlar üzerinden salakça bir politika izleniyor. Dış politikada eğer burayı bir artı değer olarak kullanmak amaçlıysa bu kapıların açılması bundan daha ahmakça daha salakça bir eylem olamaz.i #meralakşener #afgangöçmenler #receptayyiperdoğan #afganlar #kabil #afganistan #iyiparti #haber #siyaset #politika #gümüşhane #yurttaştv