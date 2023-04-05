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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMeral Akşener'den Erdoğan'a çok sert Sinan Ateş tepkisi! "Mafyanın kuklası!"

Meral Akşener’den Erdoğan’a çok sert Sinan Ateş tepkisi! “Mafyanın kuklası!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Meral Akşener’den Erdoğan’a çok sert Sinan Ateş tepkisi! “Mafyanın kuklası!”

Alaturka Online
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