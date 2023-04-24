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24 Nisan 2023
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Meral Akşener’den Erdoğan’a SÖZCÜ TV’de yanıt: Külliyen yalan

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SÖZCÜ TV ekranlarında SÖZCÜ Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve SÖZCÜ Televizyonu Moderatörü Serap Belovacıklı’nın sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mitinglerde eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörist başı Öcalan’ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bu 7’li masa iyice dağıttı” değerlendirmesini yapmıştı.

“KÜLLİYEN YALAN, KILIÇDAROĞLU’NA BÜYÜK HAKARET”

Erdoğan’ın bu açıklamalarını SÖZCÜ TV’de değerlendiren Meral Akşener şunları söyledi:

* “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan böyle yapacak yani el kol sallanacak. İşte ertesi gün tehdit edecek, ediyor zaten.

* Bugün mesela tam izleyemedim. Size gelirken bir arkadaşım atmış. Mitingte bir terör videosu göstermiş. İçeriğini bilmiyorum yani bakamadığım için. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık.”

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