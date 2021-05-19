Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘zavallı’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de “Kütüphane Söyleşileri”nde bir grup gencin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

* Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o (Akşener), Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

Erdoğan ayrıca “Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz” demişti.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A YANIT

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Sayın RTErdogan, Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir. Zavallılık, İsrail’e esip gürleyip, Çin’e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Önceki gün İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Meral Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Gözümüzün önünde insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor. Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi.

* Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı.

* Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı. Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener’den İkizdere kararıİlginizi Çekebilir Anket sonucu: Erdoğan’ın oyu düşüyor, Akşener’in oyu yükseliyor