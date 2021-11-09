Meral Akşener’den flaş Lütfü Türkkan açıklaması! Erdoğan’ı kızdıracak videoyu izletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmaya başladığında gençler "Hak hukuk adalet" sloganları attı. Kılıçdaroğlu “Az kaldı. Motorları mavilikleri süreceğiz” dedi. #meralakşener #iyiparti #canlıyayın #lütfütürkkan #receptayyiperdoğan #tbmm #iyipartigruptoplantısı #haber #siyaset #haber #politika #yurttaştv
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