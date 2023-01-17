Meral Akşener’den ikinci videoda dikkat çeken göndermeler





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 2023 seçimleri öncesinde; “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının ikinci videosu, Akşener’in; “Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteCiddiyetYakışır” notuyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşılan videoda; Ak Parti iktidarının, tutulmayan sözleri, gerçekleşmeyen vaatleri ve dış politikadaki değişken hâllerini yansıtan çıkışlarına ve ilgili çıkışlara ilişkin Akşener’in tepkilerine yer verildi.

BERAT ALBAYRAK’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Büyük bir iddiayla; “çok beklersiniz” denilmesine rağmen dolar kurunda yaşanan yükseliş hakkında Akşener’in; “Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil; yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli!” sözleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik sürekli olarak değişen tavrına ilişkin Meral Akşener’in sığınmacı meselesinin çözümü için sıklıkla dile getirdiği; “Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan; ben Suriye’ye gidip Esad’la görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım.” çağrısı işlendi.

BİNALİ YILDIRIM VE SİSİ GÖNDERMESİ

Suriye Devlet Başkanı Esad’la olduğu gibi Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de benzer bir ilişki içerisinde olan Erdoğan’ın; “31 Mart seçimlerinde, Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” sözleri hatırlatıldı. En son Katar’da Dünya Kupası’nın açılış töreninde Sisi ve Erdoğan’ın el sıkışmasına dair Akşener’in; “Görünen o ki sayın Erdoğan seçimini Binali Bey’den yana değil, Sisi’den yana kullanmaya karar vermiş. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi’ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da Katar’da bırakıp gelmiş oldu.” söylemi yer aldı.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

Ak Parti iktidarı döneminde, Ankara’da 801 milyon dolar harcanan ve enkaza dönüşen ANKAPARK’a ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yaptığı basın açıklamasından, Akşener’in; “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın, somut hepinizin gördüğü hâli bu. Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi bir sizin cebinizden alıp, bu cebe koyma var” şeklinde eleştirdiği sözlere yer verildi.