İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Demokrat Parti'yi ziyaret etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #haber #siyaset #demokratparti #canlıyayın #gültekinuysal #cumhurbaşkanı #milletittifakı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’den korkutan açıklama! “Bu tür duyumlar var!”