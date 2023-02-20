Meral Akşener’den seçim tarihiyle ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, depremde hayatını kaybeden Zülfü Bulut ve Sakine Bulut’un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşener, depremzede çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alarak, “Ekonomik durumu iyi olan yerlerin akranlarıyla aynı şehrin, aynı apartmanın içinde bile, ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarıyla rekabet ortadan kalktı” dedi. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için depremzedelerle birlikte dua okuyan Akşener, “Allah bu acıları bir daha göstermesin” diye konuştu.

“BENCE YAPILACAK”

İYİ Parti İl Başkanlığı’nın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Akşener, ardından yaptığı açıklamada üniversitelere yönelik uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi:

“Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde eğitim görmelerinin, hocalarıyla yüz yüze çalışmalarının önünü açın.”

Akşener, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya “Bence yapılacak” cevabını verdi.