Meral Akşener’den Sedat Peker’in iddiaları hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınına katıldı. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in iddialarına ilişkin Akşener, şöyle konuştu:

“BİR BAKTIK Kİ AİLE OLMUŞLAR”

* Bu enteresan Türkiye’yi bir algoritma ve bilgisayar yazılımı gibi düşünürsek her gelen iktidar mutlaka bir ‘derin devlet’ denilen iddiayla, buna bağlı mafyatik unsurlarla, kural-kanun-kurul dışı örgütlenmelerle mücadele etmek üzere geliyor.

* Bir süre sonra eskidikçe bu saydığımız her şey yeniden hayata geçiyor. Öne çıkıyor ve o iktidarlar çözemeden gidiyor. Ya da çözüyor başka bir şey ortaya çıkıyor. Aynı borçlanmaya dair mevzu gibi, bitmeyen bir senfoni şeklinde.

* Sayın Erdoğan’ın partisi ilk kurulduğu zaman bu konularda çok iddialı, açıktı. 28 Şubat, Susurluk meselesinin üzerine gelen bir iktidardı. Bir baktık ki aile olmuşlar. Her unsurla aile olunmuş. Bu iddiaların her biriyle bir aile meselesi olmuş.

“AKP İKTİDARI ‘ATTAYA’ GİDİYOR”

* Bu konular gündeme geldiğinde 2 şey söyledim. Birincisi aile işlerine karışmıyoruz dedim. Göndermeydi. Herkes kulağının üstüne yattı.

* Bir sonraki adımda da şunu söyledim; ‘Sayın Erdoğan’a çağrımdır, Susurluk meselesi Doğru Yol Partisi’ne, Alaattin Çakıcı ve Türkbank meselesi de Anavatan Partisi’ni götürdü. Eğer siz milletin doğru dürüst ikna edilmesine, kalplerinin ikna olmasını sağlamazsanız siz de öyle diğerlerinin sonucuna katlanırsınız’ dedim.

* Ben hayretler içerisinde kalıyorum bu işlere. Sayın Soylu çıktı, muhatapları demiyor ki, ‘Bu baştan aşağıya yalan konuşuyor, bizim böyle bir irtibatımız yoktur’…

* Bir top çeviriyorlar orta yerde. Göreceksiniz. Eğer o algoritmanın AKP iktidarının attaya gittiğinin son anlarıdır şu andaki yaşananlar. Aile ilişkilerinin ötesinde bu yakınlığın bir ailevi hal aldığını gördüm. Kurumlardan, kurallardan ari hale gelirseniz öyle olur.

“SUSURLUK’A 27 DAVA MAHKEMEYE GÖNDERDİM, HANGİ İDDİA VARSA ARAŞTIRTTIM”

Susurluk ile bugünkü olayları kıyaslayan Akşener, şöyle devam etti:

* Susurluk için temiz toplum, temiz siyaset, temiz ihale diye yolan çıkan samimi insanlar birden bire aynı şekilde ‘irtica gitsin’e döndü. 28 Şubat geldi. Ondan sonra Susurluk’tan bahsedilemedi.

* 29 dava açılmıştır Susurluk meselesiyle ilgili. Bunun 8 aylık sürede 27’sini mahkemeye gönderen bakan benim. Hangi iddia varsa araştırtmıştım.

* Bugün ise hiçbir şey yok şu anda. Bugün değişen şey ‘şahsım’ devleti var. Bugün partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bugün yargı, yürütme ve yasama birbirinin üstüne gelmiş.

* Böyle bir sistemin içinde her şeyi bir kişinin iki dudağı arasına verdiniz. O kişi ‘Savcılar, görevinizi yerine getirin’ demiyor. Herkes duruyor. Bunun sonucu siyaset kurumunun rezil rüsva olması anlamını taşır.

“MECLİSİN İTİBARININ KORUNMASI, ŞAİBENİN KALDIRILMASI LAZIM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi” sözleri için Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Bir İçişleri Bakanı elinde belge, bilgi olmadan konuşmaz. Ama konuşabiliyor. Sayın Karamollaoğlu ile benim de Kandil ile evrak imzaladığımı söylemişti. Kandil ile kağıt imzaladıysam bu programı yapamıyor olmamız lazımdı.

* O görevde olan insanlar elinde belge, bilgi olduğu zaman gereğini yapmalılar. ‘10 bin dolar’ işte böyle bir şey değil akla gelen, Sayın Soylu vesayet altında o zaman. Elinde belge bilgi var, bunu söyleyemiyor.

* Bugün öğrendim ki Meclis Başkanı mektup yazmış. Meclis’te yer almış siyasetçilerin, onurunun, meclisin itibarının korunması açısından bu şaibenin kaldırılması lazım. Bu kadar basit. Savcı gereğini yapacak. Bu çok cıvık bir hâl. Devlet dediğiniz şey ciddiyet ister.

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