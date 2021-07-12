Meral Akşener’den yazlık saray tepkisi: Bu sefa hep böyle devam eder sanıyorsan çok yanılıyorsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün Tunceli’yi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan’ın o sözlerine, vatandaşlarla yaptığı konuşmayı paylaşarak karşılık verdi.

Bir kıraathaneyi ziyaret eden Akşener’e Tuncelili vatandaş, “İşsizlik had safhada. İnşallah bu hükümet gider. Aldığımız maaşla geçinemiyoruz. Aldığımız maaşla biz ev kirası mı verelim, doğal gaz parası mı verelim? Her gün zam üstüne zam yapılıyor. ‘Ben doğal gazı buldum’ diyor bir bakıyorsunuz akşam zammı yapmış, sabah faaliyete geçiriyor. Bir şey gördüğü de, bulduğu da yok. Hep insanları kandırmaca, hep insanları aldatmaca. Bu durumda psikolojimiz bozuldu. Kafamızı adam akıllı yastığa koyamıyoruz” diye dert yandı.

Akşener de bu konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak Erdoğan’a “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, madem öyle, o zaman neden Tunceli’de, işsizler kahvehanesinde dinlediğimiz vatandaşlarımız bu yükselişi hissedemiyor? Anlattığınız masallar karın doyurmuyor. Kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor” ifadeleriyle seslendi.

“YAZLIK SARAYINA LİMAN YAPTIRIYORSUN”

Tunceli’deki esnaf ziyaretleri üzerinden Erdoğan’a seslendiği ikinci bir paylaşım yapan Akşener, “Esnafımız, fiyatları müşterisine söylemeye utanıyor, besicimiz, eti de sütü de para etmediği için hayvanını kesiyor. Peki ya sen ne yapıyorsun sayın Erdoğan? Yazlık sarayına liman yaptırıyorsun. Bu sefa hep böyle devam eder sanıyorsan çok yanılıyorsun” dedi.

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