Meral Akşener’den yeni kabine açıklaması! Altı isim saydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Meral Akşener, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde yeni kabineye ilişkin olarak şunları söyledi:

MİLLETVEKİLLERİ BAKAN OLMAYACAK

– Milletvekillerinden bakan olmayacak. Bizde Bilge Yılmaz aday değil, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz değil, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı aday değil, İsmail Koncuk değil.

– “Burada kavga çıkar mı?” diye soruluyor. Biz, “Kim, neyi alacak?” diye hiçbir zaman konuşmadık. Bunun sonuçlarını oylar belirler. İYİ Parti bizim öngördüğümüz gibi milletin teveccühüne mazhar olursa, birinci parti olursa o zaman başka bir kombinasyon çıkar ortaya. Bizim çıkaracağımız ve CHP’nin çıkardığı milletvekili sayısı kabineyi belirler.

HEPSİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM

Seçim anketi sonuçlarında yükselmeler olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

– En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var. Bizim veri işleme departmanın başında Birol Aydemir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üçkağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey. En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum.