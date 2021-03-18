Meral Akşener’e Çanakkale’de büyük destek! “AKP artık bir cenazedir, kaldırmak sana yakışır ablam!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Meral Akşener sokakta karşılaştığı yurttaşların dertlerini dinledi. Bir yurttaş Meral Akşener'e övgü dolu sözlerle hitap ederek "AKP artık cenazedir, bu cenazeyi kaldırmak size yakıkışır" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #eceabat #meralakşeneresnafziyaretleri #çanakkale #haber #gündem #akşener #esnafziyaretleri
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’e Çanakkale’de büyük destek! “AKP artık bir cenazedir, kaldırmak sana yakışır...