Meral Akşener’i gören kanser hastası kadın Emine Erdoğan’a isyan etti! “İsterlerse tutuklasınlar”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da esnaflarla bir araya geldi. Yurttaşların dertlerini dinleyen Meral Akşener halkın iktidara yönelik tepkisi ile karşılaştı. Meral Akşener'i gören kanser hastası bir kadın gözleri dolarak Emine Erdoğan'a isyan etti. Hasta kadın, "Yemeye ekmek bulamıyorum. Bu nasıl vicdan?" diye sitem etti. Tütün üreticileri de Meral Akşener'e dert yandı. #meralakşener #iyiparti #malatya #canlıyayın #esnaf #emineerdoğan #sağlık #ekonomi #tütün #yurttaştv