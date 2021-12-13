İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da açıklamalarda bulundu. Başkent Yeni Otobüsleriyle Buluşuyor, programına katılan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çalışmaları için teşekkür ederken, belediye başkanlarının çalışmaları ile önümüzdeki seçimlerde 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'ndan çıkacağını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #ankara #akşener #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’in gözleri doldu! “Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!”