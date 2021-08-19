İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; yangının vurduğu Muğla Marmaris Hisarönü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün' açıklamasının sorulması üzerine Akşener'in hareketi kahkaya boğdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #receptayyiperdoğan #iyiparti #başınızataşdüşsün #etiyopyabaşbakanı #haber #gündem #siyaset #politika
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener’in o hareketi kahkahaya boğdu! Erdoğan’a olay yanıt!