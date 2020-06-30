Meral Danış Beştaş ve Ayşe Acar Başaran ‘acil basın toplantısı’ düzenledi: Bu bir suç duyurusudur!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’in durumuna ilişkin ‘acil basın toplantısı’ düzenledi. Meral Danış Beştaş ve Ayşe Acar Başaran olayın fotoğraflarını paylaşarak hükümetten konuya ilişkin derhal açıklama yapmasını istedi.

Meral Danış Beştaş bir gazetecinin “Suç duyurusu olacak mı?” sorusuna “Tabii ki olacak ve aslında şu anda yapılan açıklama da bir suç duyurusudur” diye yanıt verdi.

Basın açıklamasında Ayşe Acar Başaran geçtiğimiz günlerde Meclis’te “Ak Parti’den önce kadının adı yoktu” açıklaması yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenerek “Kadın mücadelesini yürütüyoruz diyen ve bunu araçsallaştıran bir partinin kolluk kuvvetleri yapıyor bunu. Bu açıdan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenmek istiyorum. Söyleyecek bir sözünüz var mı, verecek bir cevabınız var mı?” dedi.