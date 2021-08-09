Meralar yandı, köylüler hayvanlar için yem istiyor

Muğla’da vatandaşlar hayvanlarını da alıp köylerine dönmek istiyor. Ancak meralar da ağır zarar gördüğü için saman, ot ve arpaya ihtiyaçları var.

SAYGI ÖZTÜRK

Muğla’daki yangın, yalnız ormanları değil, meraları da küle çevirdi. Köyler boşaltılırken belediyeler, hayvanları numaralandırarak, hayvan pazarlarına nakletti. Hepsinin sahipleri belli. Köylerine dönerken hayvanlarını da götürmek isteyen köylüler, “Meralarımız yandı. Saman, ot, arpaya ihtiyacımız var” dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre illerden hayvan yemi yardımında da bulunulmasını istedi.

İLK YARDIM ÖDEMİŞ’TEN

İlk yardım TIR’ı, İzmir’in Ödemiş ilçesinden gönderildi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, hayvanlar için 1 TIR dolusu yem gönderdi. Çevre illerden de hayvanlar için saman ve yem desteği beklediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Gıda maddeleri haddinden fazla geliyor. Hayvanlarımızı da unutmayalım. Onları bu zor günde yemsiz, otsuz, samansız bırakmayalım. Her taraf kül halinde. Bir tane ot yok. Köylülerimizin hayvanları için de destek gerekiyor. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü’ne de başvurduk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Yangın durumunun saat saat değiştiğini” söyledi. Bazı yerlerde “Bitti” gibi gözüken yangınların yeniden başladığı bölgeler olduğunu hatırlatan Gürün, şu anda 20 helikopter ve 4 uçağın Muğla bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Boşaltılan köylerdeki vatandaşların da bir an önce köylerine dönmek istediğini belirten yetkililer, yapılacak yardımların ziyan olmaması için uyarılarının da dikkate alınmasını istediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, ihtiyaçlarını SÖZCÜ’ye şöyle sıraladı:

İKİNCİ EL EŞYA GÖNDERMEYİN

– Yangın hortumu (85’lik itfaiye tipi), – motorin, – arazöz, – hidroskoplu yangın söndürme aracı, – jenaratör (en az 30 kw), – 5 tonluk su deposu, – 80’lik yer üstü yangın hidratı, – çekiç, – mobil mutfak-tuvalet, – banyo-tuvalet konteynırı, – sahra çadırı (en az 8 kişilik), – köpük lansı, – beyaz eşya, – halı, – mobilya, – yatak-yorgan, – battaniye, – yastık, – uyku tulumu.

Gürün, ikinci el eşya kabul etmediklerini de hatırlattı, yardımları kabul edecek personelin isimlerini de belediye sitesinde duyurduklarını bildirdi.