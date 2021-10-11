Merck, Covid-19 ilacı için acil kullanım onayına başvurdu

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü salgınına karşı bir ilaç geliştiren ABD merkezli ilaç şirketi Merck, ABD’li makamlara “acil kullanım onayı” için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 14:12 – 11 Ekim 2021 Güncellenme: 14:13 – 11 Ekim 2021

Merck, Covid-19 ilacı için acil kullanım onayına başvurdu

Corona virüsü salgınına karşı ağızdan alınan ve hastalığı hafif geçirenlerin kullanabilmesi için geliştirilen Covid-19 ilacının üreticisi Merck & Co, ABD’nin resmi makamlarına başvuruda bulundu.

Yetkililer, Ridgeback Biotherapeutics ile Merck & Co’nun geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için başvurdu.

Eğer acil kullanım onayı verilirse, bu ilaç Covid-19’a karşı onay alan ilk ağızdan alınan ilaç olacak. Geçen hafta yayınlanan verilerde molnupiravir isimli ilacın Covid-19’a yakalananların ölüm ve hastaneye yatış risklerini yarı yarıya azalttığı açıklanmıştı.

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