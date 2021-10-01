“Merck’ün İlacı Covid-19’un En Ağır Etkilerini Azaltıyor”

Amerikalı ilaç firması Merck, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri ilacın, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerin yarısında hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 azalttığını açıkladı. Merck, ABD ve diğer ülkelerde yakında ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Merck’ün geliştirdiği hap, Corona virüsünün genetik kodunu kopyalayıp çoğalmasını sağlayan enzime müdahale ediyor. Onaylanması durumunda, ağızdan alınanacak tedavi Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk hap formundaki ilaç olacak. ABD’de halihazırda ruhsatlandırılmış olan Covid-19 tedavilerinin hepsi serum ya da enjeksiyon yoluyla uygulanıyor.

Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Biotherapeutics, alınan ilk sonuçların, Covid-19 belirtilerinin baş göstermesinden sonraki beş gün içinde molnupiravir adı verilen ilacı alan hastaların, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının, etkin madde içermeyen plasebo alanlara oranla yarı yarıya düştüğünü gösterdiğini kaydetti.

Araştırma, hastalığın hafif ve orta şiddette seyrettiği ancak obezite, şeker ve kalp hastalıkları gibi başka sağlık sorunları nedeniyle Covid-19’u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin üzerinde yapıldı.

Molnupiravir verilen hastaların yüzde 7,3’ü, 30 günün sonunda ya hastaneye kaldırıldı ya da yaşamını yitirdi. Plasebo alanlardaysa bu oran yüzde 14,1 olarak kaydedildi. Merck’ten yapılan açıklamada, ilacı alan denek grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmazken plasebo grubunda sekiz kişi hayatını kaybetti. Firmanın yayınladığı sonuçlar henüz bağımsız bilim kurullarınca değerlendirilmedi. Merck, sonuçların bir tıp kongresinde sunulmasının planlandığını kaydetti.

Çalışmayı takip eden bağımsız tıp uzmanları grubu, ön sonuçların güçlü olması nedeniyle deneylerin erken durdurulmasını önerdi. Merck, bağımsız kurulun önerisinden önce son aşama deneyler için bin 500’den fazla hastanın katılımını sağlamayı planlamıştı. Sonuçları Cuma günü açıklanan deneylere Latin Amerika, Avrupa ve Afrika’dan hastalar katıldı. Deney kapsamındaki hastaların yüzde 10’unun ABD’de olduğu tahmin ediliyor.

Merck’ün araştırma grubundan Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li, “Bu klinik deneyde ilacın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı. Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50’lik azalma, azımsanamayak bir klinik etki anlamına geliyor” dedi.

Merck deneylerinde yan etkilerin hem ilacı hem de etkin madde içermeyen plaseboyu alanlarda görüldüğünü rapor etti. Firma, plasebo grubunda daha fazla olduğunu belirttiği yan etkilerin neler olduğu hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Daha önceki çalışmanın sonuçları, ilacın ağır hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılanlara fayda sağlamadığı yönündeydi.

ABD’den 1,7 milyon doz satın alma taahhüdü

Merck yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle (FDA) görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde verileri değerlendirmesi için FDA’e sunacaklarını belirtti.

ABD, daha önce Covid-19 tedavisi için antiviral ilaç remdesiviri onaylamış ve bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmesine yardımcı olan üç antikor tedavisine acil kullanım onayı vermişti. Ancak bu tedavilerin damar yoluyla ya da hastane ve tıbbi kliniklerde iğne yapılarak uygulanması gerekiyor. Delta varyantı nedeniyle vakaların hızla arttığı son dönemde bu ilaçların tedarikinde de sıkıntılar yaşanıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, hastaların Covid-19 belirtileri ortaya çıkar çıkmaz kullanmaya başlayabileceği bir hapın geliştirilmesi için uzun zamandır çağrıda bulunuyordu. Onlarca yıl önce geliştirilen ve griple mücadelede etkili olan Tamiflu gibi ilaçlar, gelecekteki salgın dalgalarının kontrol altına alınmasında ve etkilerinin azaltılmasında kilit rol oynayacak çözümler olarak kabul ediliyor.

ABD hükümeti, FDA onayı alması durumunda Merck’ün geliştirdiği Covid-19 ilacından 1 milyon 700 bin doz satın alma taahhüdünde bulundu. Başka ülkelerle de sözleşmeler yapan Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon doz imal edebileceğini bildiriyor. Ancak firma, ilacın fiyatını henüz açıklamadı.

Pfizer ve Roche gibi ilaç firmaları da benzer ilaçlar üzerinde çalışıyor. Sonuçların gelecek hafta ve aylarda rapor edilmesi bekleniyor.