Merih Demiral EURO 2020’de oynayabilecek mi? İşte uzman görüşü…

Türkiye’de ve Avrupa’da son dönemde yaşanan çapraz bağ sakatlıklarının çok ciddi seviyelere ulaşması dikkat çekiyor… Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sadık Çiftpınar, Luyindama ve Onazi gibi isimlerin ardından şimdi de Merih Demiral ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı ile karşı karşıya kaldı. Futbolcuların en çok çekindiği sakatlık olarak bilinen çapraz bağ sorunu genelde dış etkilere bağlı olarak görülse de kronik bir rahatsızlık olarak da ön plana çıkabiliyor.

Serie A’da Juventus’un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta açılış golünü atan Merih Demiral, 16 dakika sonra Roma ceza sahası içine yapılan ortaya Aleksandar Kolarov ile birlikte yükselen Merih Demiral, sol ayağının üzerine dengesiz şekilde düşünce acı içinde yerde kalmış ve maça devam edememişti.

MERİH EURO 2020’YE YETİŞECEK Mİ?

Yapılan tetkikler sonrası Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Merih’in menisküsünde de yırtık oluştu. Oyuncumuzun Euro 2020’de forma giyip giyemeyeceği kamuoyunda en çok merak edilen konu haline geldi.

Marmara Üniversitesi Spor Genetiği Uzmanı Doç. Dr. Korkut Ulucan Merih Demiral’ın EURO 2020’de oynama ihtimalini ve yaşanan sakatlıkların nedenlerini SKOR’a yorumladı. Merih’in çapraz bağ ile birlikte menisküsünde de sorun olmasının rehabiliyasyon süresini uzatacağını belirten Ulucan buna rağmen EURO 2020 için umut verici konuştu. İşte Korkut Ulucan’ın açıklamaları:

‘OYUNCULARI MEKANİK OLARAK İZLEYEN TEKNOLOJİ HENÜZ GELİŞMEDİ’

”Merih’in sakatlığının ciddi olduğu aslında ilk andan itibaren kendini belli etti. Çünkü Merih yapısal ve fiziksel olarak kendisini kolay bırakacak bir sporcu değil. Çapraz bağ sakatlıklarının bu kadar artması kesinlikle antrenman yoğunluğu ve oyunculara uygulanan programların kontrol altında tutulamaması ile ilgili. Günümüz futbolunda antrenman metotları çok gelişti ancak oyuncuları mekanik olarak izleyebilen, onların sınırlarını belirleyebilecek teknoloji hala yaygın olarak kullanılmıyor.

Her oyuncunun genetik yapısı değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her oyuncuya aynı ağırlıkta antrenman yaptırmak yerine kullanılacak teknoloji ile futbolcuları kendi sınırları içerisinde inceleyip, orada tutmak gerekir. Fikstür, antrenman ve maç takvimi yoğunlaştıkça futbolcuların sakatlanma riski de aynı ölçüde artar.

Merih’in performansının yükselişini kesinlikle Juventus’ta uygulanan antrenman programları da etkilemiştir. Ama aynı oranda bu program onun hazır olmayan anatomisi için sakatlanmasına da sebebiyet vermiş olabilir.

‘MERİH UCU UCUNA YETİŞTİRİLEBİLİR AMA…’

EURO 2020’ye yetişmesi konusunda açıkçası ümitliyim. Çünkü Merih’in çapraz bağ kopuğu monoküler bir sorundan kaynaklanmıyor. İçeriden yaşanacak bir problem dönüş süresinin daha uzun olmasına neden olabilirdi. Ancak Merih’in sakatlığı bir darbe sonrası (zemin darbesi) oluştu. Bu içeriden oluşan bir soruna göre çok daha kısa sürede onarılabilir. Merih 4-5 aylık sürede kulübünün de katkılarıyla ucu ucuna şampiyonaya yetiştirilebilir. Antrenmanlara başlar ancak maç eksiği, tam anlamıyla hazır olup olamayacağını ve hocasının kararını görmemiz gerekir.”